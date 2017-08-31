Высланная из Украины журналистка Курбатова прилетит в Москву из Минска

Журналистка "Первого канала" Анна Курбатова, выдворенная Службой безопасности Украины из страны, в ближайшее время направится из Минска в Москву, сообщил телеканал.
"Корреспондент Первого канала Анна Курбатова, которую накануне похитили в Киеве, в безопасности и скоро вернется домой, уже вечером мы будем встречать ее в редакции. Для нас всех вчера был очень тревожный день - связь с Аней была потеряна, долгое время мы ничего не знали о ее судьбе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте телеканала в четверг.
По данным телеканала, А.Курбатова сейчас уже на пути в редакцию. Днем по плану она вылетит из Минска в Москву.
"Скоро Аня вернется в Москву. Но вряд ли стоит надеяться на то, что этот инцидент с журналистами последний", - отмечается в сообщении.
В свою очередь, сама А.Курбатова сообщила "Первому каналу", что сотрудники СБУ при задержании забрали у нее деньги и вещи.
"Ничего нет - ни денег, ни ключей, вообще ничего. Вот только сотовый телефон вернули и паспорт", - цитируются слова А.Курбатовой в тексте.
"Привезли в помещение без вывесок. Вывесок никаких не видела, завели в комнату, там было написано - комната допросов. Два с половиной часа продолжался наш разговор. У меня забрали телефон, забрали паспорт. Я спрашивала, в чем дело. Мне сначала начали задавать какие-то наводящие вопросы, что я здесь делаю, начали спрашивать, каким я считаю конфликт в Донбассе, что я по этому поводу думаю", - сказала А.Курбатова.
"И самое главное, что конфликт в Донбассе мы назвали "гражданской войной", а не "российской агрессией". Мне очень долго и очень фактурно объясняли, что мы должны называть это только "российской агрессией", - отметила журналист.
По словам А.Курбатовой, после того как ее данные появились на украинском сайте "Миротворец", ей начали поступать угрозы.
В среду стало известно, что А.Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. Как сообщили в СБУ, А.Курбатова будет принудительно возвращена в РФ.
Представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что А.Курбатова выдворена из страны с запретом въезда сроком на три года.
Е.Гитлянская указала, что такое решение было принято из-за деятельности А.Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины.
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