Жертвами авиаудара сил НАТО по талибам стали более 10 мирных афганцев

В центральной афганской провинции Логар в результате налета авиации западной коалиции погибли 11 гражданских лиц, сообщают в четверг афганские СМИ со ссылкой на местные власти.

По их данным, воздушный удар был нанесен накануне по боевикам радикального движения "Талибан", которые прятались в домах местных жителей в одном из кварталов города Пуль-э-Алама, административного центра провинции Логар.

Губернатор региона Халим Федай сообщил журналистам, что вместе с боевиками погибли и мирные жители.

"Во время авиаудара также были убиты два ключевых командира талибов, 16 других боевиков были ранены", - сказал Х.Федай.

Между тем официальные представители НАТО в Афганистане заявили в четверг, что начали расследование по факту возможной гибели мирных жителей в Логаре.

"США знают об инциденте в районе Пул-э-Алама, о возможных жертвах среди гражданского населения, началось официальное расследование. Соединенные Штаты серьезно относятся ко всем обвинениям в жертвах среди гражданского населения и работают с нашими афганскими партнерами, чтобы определить факты, связанные с этим инцидентом", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе афганские СМИ сообщили о гибели не менее 16 гражданских лиц, включая женщин и детей в результате авиаударов со стороны иностранных сил в западной провинции Герат.