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Дальнее зарубежье 31.08.2017 12:03

Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами

Седьмой президент Сингапура Тони Тан Кен Ям складывает свои полномочия в преддверии президентских выборов, которые намечены на 23 сентября, сообщает в четверг газета "Стрейтс таймс".

По ее информации, премьер-министр страны Ли Сяньлун проведет церемонию сложения полномочий Т.Тана в президентском дворце Истана, где по традиции премьер и члены правительства попрощаются с уходящим президентом и его супругой Мари.

"Я сделал все возможное, учитывая функции и работу, которую я должен был делать. Для меня было большой честью на протяжении последних шести лет служить вам в должности президента", - сказал Т.Тан в последнем интервью на посту президента.

С первого сентября обязанности главы государства будет исполнять председатель комитета советников президента Джозеф Пиллэй.

Т.Тан уже объявил, что он намерен участвовать в новой президентской гонке.

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Тэги: СИНГАПУР, ПРЕЗИДЕНТ, УХОД, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]