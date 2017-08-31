Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами

Седьмой президент Сингапура Тони Тан Кен Ям складывает свои полномочия в преддверии президентских выборов, которые намечены на 23 сентября, сообщает в четверг газета "Стрейтс таймс".
По ее информации, премьер-министр страны Ли Сяньлун проведет церемонию сложения полномочий Т.Тана в президентском дворце Истана, где по традиции премьер и члены правительства попрощаются с уходящим президентом и его супругой Мари.
"Я сделал все возможное, учитывая функции и работу, которую я должен был делать. Для меня было большой честью на протяжении последних шести лет служить вам в должности президента", - сказал Т.Тан в последнем интервью на посту президента.
С первого сентября обязанности главы государства будет исполнять председатель комитета советников президента Джозеф Пиллэй.
Т.Тан уже объявил, что он намерен участвовать в новой президентской гонке.
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