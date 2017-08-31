Бомбардировщики США B-1B и истребители F-35B приняли участие в учениях в районе Корейского полуострова в качестве предупреждения КНДР - ТВ

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B и два истребителя-бомбардировщика F-35B были переброшены в район Корейского полуострова для участия в совместных воздушных маневрах с ВВС Южной Кореи, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
В южнокорейском министерстве обороны отметили, что данные маневры стали предупредительным сигналом в адрес КНДР в связи с ее последним ракетным испытанием.
Бомбардировщики B-1B были переброшены с базы на острове Гуам, а F-35B - с территории Японии.
Также в учениях принимали участие самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и соединение южнокорейских истребителей-бомбардировщиков F-15K.
В ходе маневров самолеты отработали приемы бомбометания в провинции Канвондо на востоке Южной Кореи.
В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.
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