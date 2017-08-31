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Дальнее зарубежье 31.08.2017 12:12

Бомбардировщики США B-1B и истребители F-35B приняли участие в учениях в районе Корейского полуострова в качестве предупреждения КНДР - ТВ

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B и два истребителя-бомбардировщика F-35B были переброшены в район Корейского полуострова для участия в совместных воздушных маневрах с ВВС Южной Кореи, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

В южнокорейском министерстве обороны отметили, что данные маневры стали предупредительным сигналом в адрес КНДР в связи с ее последним ракетным испытанием.

Бомбардировщики B-1B были переброшены с базы на острове Гуам, а F-35B - с территории Японии.

Также в учениях принимали участие самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и соединение южнокорейских истребителей-бомбардировщиков F-15K.

В ходе маневров самолеты отработали приемы бомбометания в провинции Канвондо на востоке Южной Кореи.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]