Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 33° 2 Сен 23° 32° 3 Сен 21° 29°

СНГ 31.08.2017 12:32

Американский генконсул не ответил на вопрос о сроках ожидания виз для россиян

В посольстве США в РФ заверяют, что не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано.

"Я могу заверить вас в том, что мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы", - сказал генконсул США в РФ Лоренс Тоби журналистам в четверг.

Он добавил, что не может в данный момент ответить на вопрос о том, каковы будут сроки ожидания визы с момента подачи заявления.

Вместе с тем, Л.Тоби отметил, что в посольстве "знают, сколько человек ждут" и будут принимать решения сразу по получении заявления, если оно правильно и полном объеме оформлено.

"Со стороны правительства Соединенных Штатов Америки не принято никакого решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан, на этот счет не было никакого политического решения", - подчеркнул дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ВИЗЫ


Похожие новости


В госдепе США планируют выработать до 1 сентября ответные шаги на сокращение своего дипприсутствия в РФ Вызывает сожаление, что администрация Трампа подвергает сомнению план действий по иранской ядерной программе - Лавров США и Россия продолжат поиск путей для урегулирования разногласий - Тиллерсон Оливер Стоун осуждает ужесточение санкций против РФ, сравнивает ситуацию с преддверием Первой мировой Трамп возлагает на Конгресс ответственность за плохие отношения с Россией В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]