Американский генконсул не ответил на вопрос о сроках ожидания виз для россиян

В посольстве США в РФ заверяют, что не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано.

"Я могу заверить вас в том, что мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы", - сказал генконсул США в РФ Лоренс Тоби журналистам в четверг.

Он добавил, что не может в данный момент ответить на вопрос о том, каковы будут сроки ожидания визы с момента подачи заявления.

Вместе с тем, Л.Тоби отметил, что в посольстве "знают, сколько человек ждут" и будут принимать решения сразу по получении заявления, если оно правильно и полном объеме оформлено.

"Со стороны правительства Соединенных Штатов Америки не принято никакого решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан, на этот счет не было никакого политического решения", - подчеркнул дипломат.