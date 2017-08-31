Тропический шторм "Харви", обрушившийся ранее на Техас и Луизиану, постепенно утихает, сообщают американские СМИ.
Национальный центр США по предупреждению ураганов понизил категорию "Харви" до тропической депрессии - самого низкого уровня по шкале тропических циклонов.
Многие районы в Техасе и Луизиане остаются затопленными. В результате стихии повреждены и разрушены десятки тысяч домов. В пунктах временного размещения находятся более 50 тыс. человек.
Ожидается, что в четверг вице-президент США Майк Пенс отправится в пострадавший от урагана Техас, чтобы, в частности, оценить нанесенный "Харви" ущерб.
По последним данным, жертвами стихии стал 31 человек.
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