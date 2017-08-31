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Дальнее зарубежье 31.08.2017 12:49

Ураган "Харви", обрушившийся на США, теряет мощность

Тропический шторм "Харви", обрушившийся ранее на Техас и Луизиану, постепенно утихает, сообщают американские СМИ.

Национальный центр США по предупреждению ураганов понизил категорию "Харви" до тропической депрессии - самого низкого уровня по шкале тропических циклонов.

Многие районы в Техасе и Луизиане остаются затопленными. В результате стихии повреждены и разрушены десятки тысяч домов. В пунктах временного размещения находятся более 50 тыс. человек.

Ожидается, что в четверг вице-президент США Майк Пенс отправится в пострадавший от урагана Техас, чтобы, в частности, оценить нанесенный "Харви" ущерб.

По последним данным, жертвами стихии стал 31 человек.

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Тэги: США, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]