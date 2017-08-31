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Карабахский конфликт 31.08.2017 12:31

МИД Азербайджана внесет канадского парламентария в «черный список»

Министерство иностранных дел Азербайджана внесет члена канадского парламента Тони Клемана в «черный список», сообщил СМИ официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«Т.Клеман будет внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий», - заявил Х.Гаджиев.

Он расценивает организацию визита Т.Клемана на оккупированные территории Азербайджана, как «очередную политическую провокацию Армении».

МИД Азербайджана отмечает, что Т.Клеман имел материальную заинтересованность в незаконном визите на оккупированные территории Азербайджана. По данным МИД, визит был организованным армянским лобби, с которым канадский парламентарий имеет тесные связи.

«Надеемся, что соответствующий этический комитет парламента Канады расследует деятельность Т.Клемана за пределами страны», - отметил Х.Гаджиев.

Кроме того, сопровождающего в незаконной поездке Т.Клемана главу НПО Маджида Аль-Шафи пропаганда министерства иностранных дел Армения также представила в качестве канадского парламентария.

«Беспокойство и недовольство Азербайджана были доведены до сведения МИД и парламента Канады. Имена персон, незаконно посетивших территории Азербайджана, будут внесены в список нежелательных лиц»,- отметил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАНАДА, ПАРЛАМЕНТАРИЙ, ЗАПРЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]