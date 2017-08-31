МИД Азербайджана внесет канадского парламентария в «черный список»

Министерство иностранных дел Азербайджана внесет члена канадского парламента Тони Клемана в «черный список», сообщил СМИ официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
«Т.Клеман будет внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий», - заявил Х.Гаджиев.
Он расценивает организацию визита Т.Клемана на оккупированные территории Азербайджана, как «очередную политическую провокацию Армении».
МИД Азербайджана отмечает, что Т.Клеман имел материальную заинтересованность в незаконном визите на оккупированные территории Азербайджана. По данным МИД, визит был организованным армянским лобби, с которым канадский парламентарий имеет тесные связи.
«Надеемся, что соответствующий этический комитет парламента Канады расследует деятельность Т.Клемана за пределами страны», - отметил Х.Гаджиев.
Кроме того, сопровождающего в незаконной поездке Т.Клемана главу НПО Маджида Аль-Шафи пропаганда министерства иностранных дел Армения также представила в качестве канадского парламентария.
«Беспокойство и недовольство Азербайджана были доведены до сведения МИД и парламента Канады. Имена персон, незаконно посетивших территории Азербайджана, будут внесены в список нежелательных лиц»,- отметил Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
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