Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе в четверг

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7010 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 31 августа с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7010 манат/$1", - сообщили в ЦБА.

На предыдущем валютном аукционе 29 августа средневзвешенный курс составил 1,7010 манат/$1.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях. Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.

А.Ахундов