Предпринимаются меры по доставке на родину тела погибшего в ДТП в Ливане азербайджанца – МИД

Посольство Азербайджана в Ливане предпринимает шаги по доставке на родину тела азербайджанского гражданина, погибшего в результате ДТП в Бейруте, сообщает пресс-служба Азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Гражданин Азербайджана Хазар Алиев был сбит автомобилем 25 августа в Бейруте», - говорится в сообщении.
Пострадавший позднее скончался в одной из больниц Бейрута. При нем был обнаружен паспорт, на основании которого полиция информировала об инциденте посольство Азербайджана в Ливане.
Прибывшие в больницу сотрудники дипмиссии осмотрели тело погибшего и установили его личность.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, семья Х.Алиева была проинформирована о трагедии.
«Находившийся в Ливане Хазар Алиев не состоял на консульском учете в посольстве и не имел медицинской страховки. Больница требует оплатить оказанные ему медицинские услуги. Как и в других странах, в бюджете дипломатических миссий Азербайджана за рубежом не предусмотрены финансовые средства для таких случаев. В настоящее время посольство Азербайджана в Бейруте поддерживает контакты с больницей, виновником ДТП и его адвокатом для обеспечения доставки тела», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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