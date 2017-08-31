Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 22° 33° 2 Сен 23° 32° 3 Сен 21° 29°

Внешняя политика 31.08.2017 12:57

Баку и Берлин провели штабные переговоры – Минобороны Азербайджана

Штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии состоялись в Берлине, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, обсуждено сотрудничество в сфере образования, проведения учений и миротворческих операций, а также вопросы региональной безопасности»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ОБОРОНА, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана сделал запись в "Книгу скорби" в связи с кончиной Гельмута Коля Алиев выразил соболезнования Меркель в связи с кончиной Коля Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы Берлин намерен и дальше поддерживать Баку в диверсификации экономики и развития демократии – глава МИД Германии Алиев поздравил Штайнмайера с победой на президентских выборах в Германии Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной экс-президента Германии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]