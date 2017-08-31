Баку и Берлин провели штабные переговоры – Минобороны Азербайджана

Штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии состоялись в Берлине, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, обсуждено сотрудничество в сфере образования, проведения учений и миротворческих операций, а также вопросы региональной безопасности»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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