Баку и Берлин провели штабные переговоры – Минобороны Азербайджана

Штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии состоялись в Берлине, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами, обсуждено сотрудничество в сфере образования, проведения учений и миротворческих операций, а также вопросы региональной безопасности»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде