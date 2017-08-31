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Дальнее зарубежье 31.08.2017 14:16

В Эстонию прибыл французский боевой корабль

В Старом порту Таллина в четверг пришвартовался французский штабной корабль обеспечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

"Я рад, что Франция вкладывает в нашу региональную безопасность не только размещение в городе Тапа своих частей, но и своё присутствие в наших водах", - сказал командующий ВМС Эстонии капитан Юри Саска.

Он отметил, что корабль ВМС Франции Somme пробудет в Таллине до 5 сентября. За этот период командир корабля встретится с министром обороны Эстонии Юри Луйком.

Корабль пополнит запасы для выполнения дальнейших заданий в море, команде будет предоставлена возможность отдохнуть на суше, добавили в пресс-службе.

Somme вступил в строй в 1990 году. Его главной задачей являются оказание логистической и материально-технической поддержки находящимся в море кораблям.

Длина корабля составляет 160 метров, службу на нем несут 170 военнослужащих. На вооружении три противовоздушных ракетных системы Mistral, 40-мм пушка Bofors, две 20-мм пушки Oerlikon и два 12,7 мм. тяжелых пулеметов M2 Browning.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФРАНЦИЯ, КОРАБЛЬ, ПРИБЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]