В Эстонию прибыл французский боевой корабль

В Старом порту Таллина в четверг пришвартовался французский штабной корабль обеспечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

"Я рад, что Франция вкладывает в нашу региональную безопасность не только размещение в городе Тапа своих частей, но и своё присутствие в наших водах", - сказал командующий ВМС Эстонии капитан Юри Саска.

Он отметил, что корабль ВМС Франции Somme пробудет в Таллине до 5 сентября. За этот период командир корабля встретится с министром обороны Эстонии Юри Луйком.

Корабль пополнит запасы для выполнения дальнейших заданий в море, команде будет предоставлена возможность отдохнуть на суше, добавили в пресс-службе.

Somme вступил в строй в 1990 году. Его главной задачей являются оказание логистической и материально-технической поддержки находящимся в море кораблям.

Длина корабля составляет 160 метров, службу на нем несут 170 военнослужащих. На вооружении три противовоздушных ракетных системы Mistral, 40-мм пушка Bofors, две 20-мм пушки Oerlikon и два 12,7 мм. тяжелых пулеметов M2 Browning.