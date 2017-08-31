В Эстонию прибыл французский боевой корабль

В Старом порту Таллина в четверг пришвартовался французский штабной корабль обеспечения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
"Я рад, что Франция вкладывает в нашу региональную безопасность не только размещение в городе Тапа своих частей, но и своё присутствие в наших водах", - сказал командующий ВМС Эстонии капитан Юри Саска.
Он отметил, что корабль ВМС Франции Somme пробудет в Таллине до 5 сентября. За этот период командир корабля встретится с министром обороны Эстонии Юри Луйком.
Корабль пополнит запасы для выполнения дальнейших заданий в море, команде будет предоставлена возможность отдохнуть на суше, добавили в пресс-службе.
Somme вступил в строй в 1990 году. Его главной задачей являются оказание логистической и материально-технической поддержки находящимся в море кораблям.
Длина корабля составляет 160 метров, службу на нем несут 170 военнослужащих. На вооружении три противовоздушных ракетных системы Mistral, 40-мм пушка Bofors, две 20-мм пушки Oerlikon и два 12,7 мм. тяжелых пулеметов M2 Browning.
Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху
Баку отвергает обвинения Еревана в обстреле во время мониторинга ОБСЕ
Баку готов обеспечить выход Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы – глава МИД Азербайджана
Минэкономики Азербайджана поддержит строительство лаборатории и логистического центра для производителей хурмы
Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
МОК обеспокоен плохой продажей билетов на зимнюю Олимпиаду - СМИ
Предпринимаются меры по доставке на родину тела погибшего в ДТП в Ливане азербайджанца – МИД
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»