В Техасе сотрудник полиции госпитализирован с возможным химическим отравлением после взрыва на химзаводе

Офис шерифа округа Харрис в штате Техас сообщил в четверг, что один из его сотрудников был госпитализирован с подозрениями на химическое отправление после взрыва на химзаводе компании "Аркема" в городе Кросби, близ Хьюстона в штате Техас.

Еще несколько сотрудников полиции были госпитализированы из предосторожности.

Ранее сообщалось, что на затопленном в результате удара урагана "Харви" химическом заводе прогремели взрывы. Над объектом поднимаются клубы черного дыма.

При этом накануне директор химзавода заявил, что взрывы и пожар на объекте неизбежны, так как на нем производятся и хранятся легко воспламеняющееся вещества, система охлаждения которых перестала работать в результате затопления. На заводе заранее была произведена эвакуация персонала, спасатели также эвакуировали население, проживающее в радиусе 2,4 км от объекта.