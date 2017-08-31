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Дальнее зарубежье 31.08.2017 14:32

В Техасе сотрудник полиции госпитализирован с возможным химическим отравлением после взрыва на химзаводе

Офис шерифа округа Харрис в штате Техас сообщил в четверг, что один из его сотрудников был госпитализирован с подозрениями на химическое отправление после взрыва на химзаводе компании "Аркема" в городе Кросби, близ Хьюстона в штате Техас.

Еще несколько сотрудников полиции были госпитализированы из предосторожности.

Ранее сообщалось, что на затопленном в результате удара урагана "Харви" химическом заводе прогремели взрывы. Над объектом поднимаются клубы черного дыма.

При этом накануне директор химзавода заявил, что взрывы и пожар на объекте неизбежны, так как на нем производятся и хранятся легко воспламеняющееся вещества, система охлаждения которых перестала работать в результате затопления. На заводе заранее была произведена эвакуация персонала, спасатели также эвакуировали население, проживающее в радиусе 2,4 км от объекта.

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Тэги: США, ХИМЗАВОД, ВЗРЫВЫ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]