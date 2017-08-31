Мониторинг ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства обороны.
«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.
Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.
Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.
Р.Бабаев
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