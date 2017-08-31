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Карабахский конфликт 31.08.2017 14:28

Мониторинг ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана

Очередной плановый мониторинг ОБСЕ на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района прошел без эксцессов, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства обороны.

«Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 31 августа на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов», - подчеркивается в сообщении.

Мониторинг на территории, контролируемой азербайджанскими Вооруженными силами, провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару, Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Геннадий Петрика и Огниен Йович.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСЕ, ФРОНТ, МОНИТОРИНГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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