Министр обороны Великобритании прибывает на Украину - посольство

Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер начинает свой визит на Украину в четверг, 31 августа, сообщает посольство Великобритании в Киеве.
"Сегодня министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер посетит с визитом Украину, встретится с британскими и украинскими военными, которые участвуют в совместных учениях в рамках операции "Орбитал", - сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter в четверг.
Как сообщалось, 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада Вооруженных сил Украины участвует в операции "Орбитал" (Operation Orbital), которая проводится в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих 93-й ОМБр действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.
Командир операции "Орбитал" полковник британской армии Шон Уокер отметил, что операция реализуется с 2015 года, и за это время британские инструкторы подготовили около 5 тыс. солдат и офицеров. Он выразил убеждение, что программы обучения позволят украинским военным воевать еще лучше.
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