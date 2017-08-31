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СНГ 31.08.2017 14:40

Министр обороны Великобритании прибывает на Украину - посольство

Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер начинает свой визит на Украину в четверг, 31 августа, сообщает посольство Великобритании в Киеве.

"Сегодня министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер посетит с визитом Украину, встретится с британскими и украинскими военными, которые участвуют в совместных учениях в рамках операции "Орбитал", - сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, 93-я отдельная гвардейская механизированная Харьковская бригада Вооруженных сил Украины участвует в операции "Орбитал" (Operation Orbital), которая проводится в рамках сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Великобритании. Инструкторы из британской армии, большинство из которых имеет опыт участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане, обучают военнослужащих 93-й ОМБр действиям в обороне согласно современным требованиям стандартов НАТО.

Командир операции "Орбитал" полковник британской армии Шон Уокер отметил, что операция реализуется с 2015 года, и за это время британские инструкторы подготовили около 5 тыс. солдат и офицеров. Он выразил убеждение, что программы обучения позволят украинским военным воевать еще лучше.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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