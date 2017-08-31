Политбюро Компартии Китая предложило открыть XIX съезд КПК 18 октября

Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) на заседании в четверг приняло решение о проведении XIX съезда КПК 18 октября 2017 года, сообщает китайская пресса.

Ожидается, что эта дата будет подтверждена 11 октября на заседании ЦК КПК.

Предполагается, что порядка 2,3 тыс. делегатов съезда изберут руководителей высших органов партии. На съезде председатель КНР Си Цзиньпин выступит с политическим докладом, в котором сообщит о достижениях страны, а также о перспективах развития страны в политической, социальной и экономической сферах.

О том, сколько продлится съезд, сообщено не было. Обычно такие съезды идут на протяжении 10 дней.