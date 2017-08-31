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Дальнее зарубежье 31.08.2017 15:34

Политбюро Компартии Китая предложило открыть XIX съезд КПК 18 октября

Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) на заседании в четверг приняло решение о проведении XIX съезда КПК 18 октября 2017 года, сообщает китайская пресса.

Ожидается, что эта дата будет подтверждена 11 октября на заседании ЦК КПК.

Предполагается, что порядка 2,3 тыс. делегатов съезда изберут руководителей высших органов партии. На съезде председатель КНР Си Цзиньпин выступит с политическим докладом, в котором сообщит о достижениях страны, а также о перспективах развития страны в политической, социальной и экономической сферах.

О том, сколько продлится съезд, сообщено не было. Обычно такие съезды идут на протяжении 10 дней.

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Тэги: КНР, КОМПАРТИЯ, СЪЕЗД, ДАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]