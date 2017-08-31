Здание обрушилось в Мумбаи, погибли 15 человек

Не менее 15 человек стали жертвами обрушения здания в Мумбаи, еще 12 пострадали, сообщило в четверг издание "Хиндустан Таймс".
"Пять человек находятся в тяжелом состоянии, их обследуют в отделении интенсивной терапии; остальные на данный момент находятся в стабильном состоянии", - сообщил изданию врач больницы, в которую были доставлены пострадавшие.
Более 30 человек все еще могут находиться под завалами, экстренные службы ведут поисково-спасательную операцию.
"Хиндустан Таймс" отмечает, что рухнувшему зданию было около 117 лет. Причиной обрушения, вероятно, стали муссонные дожди, которые приводят к подтоплению и размыванию фундаментов зданий.
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