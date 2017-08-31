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Дальнее зарубежье 31.08.2017 15:09

Здание обрушилось в Мумбаи, погибли 15 человек

Не менее 15 человек стали жертвами обрушения здания в Мумбаи, еще 12 пострадали, сообщило в четверг издание "Хиндустан Таймс".

"Пять человек находятся в тяжелом состоянии, их обследуют в отделении интенсивной терапии; остальные на данный момент находятся в стабильном состоянии", - сообщил изданию врач больницы, в которую были доставлены пострадавшие.

Более 30 человек все еще могут находиться под завалами, экстренные службы ведут поисково-спасательную операцию.

"Хиндустан Таймс" отмечает, что рухнувшему зданию было около 117 лет. Причиной обрушения, вероятно, стали муссонные дожди, которые приводят к подтоплению и размыванию фундаментов зданий.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДИЯ, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]