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Внешняя политика 31.08.2017 15:14

Азербайджан заинтересован в скорейшем заключении соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС, заявляют в Баку

Баку заинтересован в скорейшем завершении переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве с ЕС, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Мы заинтересованы в скорейшем завершении переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС и развитии двустороннего сотрудничества в рамках этого документа», - заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления на заседании глав МИД стран Вышеградской четверки и Восточного партнерства в четверг в Будапеште.

Согласно сообщению МИД, Э.Мамедъяров отметил, что Азербайджан является надежным партнером Евросоюза, а число стратегических партнеров страны в рамках организации увеличивается. Наряду с этим, по словам министра, «Вышеградская группа» также воодушевляет Азербайджан развивать диалог с ЕС.

«Со дня официального старта переговоров в феврале прошлого года мы провели плодотворный и конструктивный диалог по различным пунктам проекта соглашения»,- отметил он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры до саммита "Восточного партнерства", который состоится 21 ноября 2017 года в Брюсселе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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