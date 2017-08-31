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Дальнее зарубежье 31.08.2017 16:01

Эстония устроит настольные учения для министров обороны ЕС с участием Могерини и Столтенберга

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение дополнить программу председательства страны в ЕС и провести на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза учения по кибер-обороне.

"Это будут первые настольные учения с министрами обороны, им предстоит решить ряд проблем, ответить на вопросы в рамках заданного нами сценария, сообщил на пресс-конференции министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Сценарий касается проводимой в ЕС операции, министрам предстоит принимать решения по её реализации.

"Наше желание, а для Эстонии это особенно важно узнать: сколько придётся принимать политических решений в случае кибер-нападения", - отметил министр.

Он сообщил, что в учениях примет участие не только верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, но и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, "важно, что учения станут толчком для последующих учений НАТО в области кибер-обороны, так как сотрудничество ЕС и НАТО является одной из ключевых тем для Эстонии".

Ю.Луйк подчеркнул, что "ЕС никогда не станет НАТО, никогда больше не станет чисто оборонительным союзом".

"Это политико-экономическая организация и оборона в ней станет только одним измерением, только одним инструментом, находящимся в распоряжении Евросоюза", - отметил глава военного ведомства.

Он добавил, что кибер-учения "ЕСEU Cybrid" пройдут в начале сентября на неофициальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]