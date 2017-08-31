Медведев предостерегает от завышенных ожиданий при подготовке трехлетнего бюджета

При подготовке нового бюджета на трехлетний период правительство РФ должно исходить из базового варианта прогноза и без завышенных ожиданий учитывать имеющиеся факторы неопределенности, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Мы договаривались, что мы исходим из базового прогноза. Факторов неопределенности, действительно, хватает, и нужно спокойно, без завышенных ожиданий их учитывать", - сказал он в четверг на совещании по подготовке нового бюджета.

Глава правительства отметил сохранение в РФ как внутренних, так и внешних проблем. "В таких условиях сдержанная, аккуратная бюджетная политика - это, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы сохранить государственный долг на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", - отметил Д.Медведев.

Он также обратил внимание на то, что в последние годы, несмотря на множество негативных факторов, правительству удавалось сохранять бюджетную стабильность.

"Прежде всего, это результат нашей с вами совместной работы и, скажем прямо, жесткой бюджетной политики, которую правительство проводило все эти годы, хотя это было непросто", - сказал Д.Медведев.