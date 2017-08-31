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СНГ 31.08.2017 16:16

Медведев предостерегает от завышенных ожиданий при подготовке трехлетнего бюджета

При подготовке нового бюджета на трехлетний период правительство РФ должно исходить из базового варианта прогноза и без завышенных ожиданий учитывать имеющиеся факторы неопределенности, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"Мы договаривались, что мы исходим из базового прогноза. Факторов неопределенности, действительно, хватает, и нужно спокойно, без завышенных ожиданий их учитывать", - сказал он в четверг на совещании по подготовке нового бюджета.

Глава правительства отметил сохранение в РФ как внутренних, так и внешних проблем. "В таких условиях сдержанная, аккуратная бюджетная политика - это, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы сохранить государственный долг на приемлемом уровне, обеспечить устойчивость и сбалансированность всей финансовой системы", - отметил Д.Медведев.

Он также обратил внимание на то, что в последние годы, несмотря на множество негативных факторов, правительству удавалось сохранять бюджетную стабильность.

"Прежде всего, это результат нашей с вами совместной работы и, скажем прямо, жесткой бюджетной политики, которую правительство проводило все эти годы, хотя это было непросто", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, БЮДЖЕТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]