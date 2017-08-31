Ереванский офис ОБСЕ прекратил свою работу

Ереванский офис ОБСЕ в пятницу прекратил свою деятельность в Армении, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.
"С сегодняшнего дня офис прекращает работу", - отметили в пресс-службе.
Ранее на сайте организации отмечалось, что ереванский офис ОБСЕ прекратит свою работу 31-го августа 2017 года. О начале процедуры закрытия заявлял также генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.
ОБСЕ должна начать процедуру закрытия ереванского офиса, поскольку не был достигнут консенсус о продлении его мандата.
Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху
Баку отвергает обвинения Еревана в обстреле во время мониторинга ОБСЕ
Баку готов обеспечить выход Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы – глава МИД Азербайджана
Минэкономики Азербайджана поддержит строительство лаборатории и логистического центра для производителей хурмы
Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
МОК обеспокоен плохой продажей билетов на зимнюю Олимпиаду - СМИ
Предпринимаются меры по доставке на родину тела погибшего в ДТП в Ливане азербайджанца – МИД
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»