Ереванский офис ОБСЕ прекратил свою работу

Ереванский офис ОБСЕ в пятницу прекратил свою деятельность в Армении, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"С сегодняшнего дня офис прекращает работу", - отметили в пресс-службе.

Ранее на сайте организации отмечалось, что ереванский офис ОБСЕ прекратит свою работу 31-го августа 2017 года. О начале процедуры закрытия заявлял также генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

ОБСЕ должна начать процедуру закрытия ереванского офиса, поскольку не был достигнут консенсус о продлении его мандата.