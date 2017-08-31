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Регион 31.08.2017 15:17

Ереванский офис ОБСЕ прекратил свою работу

Ереванский офис ОБСЕ в пятницу прекратил свою деятельность в Армении, подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

"С сегодняшнего дня офис прекращает работу", - отметили в пресс-службе.

Ранее на сайте организации отмечалось, что ереванский офис ОБСЕ прекратит свою работу 31-го августа 2017 года. О начале процедуры закрытия заявлял также генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

ОБСЕ должна начать процедуру закрытия ереванского офиса, поскольку не был достигнут консенсус о продлении его мандата.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]