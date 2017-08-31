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СНГ 31.08.2017 16:29

Саакашвили готовится к трем "сценариям" возращения на Украину через польскую границу

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили перед возвращением на Украину (10 сентября) намерен посетить несколько европейских стран, в том числе Данию и Бельгию. Он также утверждает, что знает о трех вариантах действий власти на момент его прибытия в страну.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину. В ближайшие дня я буду ездить по европейским странам. Я лечу в Копенгаген на заседание президиума Европейской народной партии, где буду встречаться с европейскими политиками. Я не исключаю, что полечу также в Брюссель на встречу с европарламентариями", - рассказал о ближайших планах политик, находящийся в Варшаве, через пресс-службу своей партии "Рух новых сил".

М.Саакашвили подтвердил, что 10 сентября в 12.00 будет "законно и легально пересекать украинскую границу в пункте пропуска "Краковец", отметив, что ждет не только своих сторонников, но и украинских граждан, неравнодушных к судьбе страны.

По словам М.Саакашвили, власть готовит три сценария на время его возвращения: не пустить его через границу, отобрать паспорт и выдворить обратно в Польшу; пропустить на Украину, но затем задержать под разными предлогами и начать процесс экстрадиции; устроить "заварушки" на границе.

"Я хочу сказать власти: чем больше они будут осуществлять эти шаги - тем больше они будут переходить на сторону беззакония. Я никаких преступлений не совершал, ничего не нарушал", - обратился политик к украинской власти.

Он добавил: "Слышал, что Авакову (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - ИФ) поручили контролировать наземные пункты, СБУ - аэропорты. Специально принимают закон против меня в Верховной Раде и вводят уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы".

М.Саакашвили призвал власть не делать этого и заверил, что не собирается нарушать закон.

Он также напомнил, что у него есть предложения получить гражданство нескольких европейских стран, есть и рабочая виза в США. "Но я все бросил, уехал сюда (в Польшу - ИФ) и готовлюсь к возвращению в Украину, несмотря на то, что у них есть несколько сценариев", - сказал политик.

26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что пограничники в случае попытки М.Саакашвили пересечь госграницу будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

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Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ, ПОДГОТОВКА


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