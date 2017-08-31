Баку готов обеспечить выход Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы – глава МИД Азербайджана

Азербайджан открыт к потенциальным инициативам по обеспечению выхода Центральной Азии на энергетический рынок Европы, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан, находящийся на стыке Востока и Запада, открыт к потенциальным инициативам по расширению межрегиональной энергетической связки и обеспечению выхода Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы»,- заявил Э.Мамедъяров в ходе выступления на заседании глав МИД «Вышеградской четверки» и стран-участниц «Восточного партнерства» в четверг в Будапеште.

Министр отметил, что в настоящее время Азербайджан является ведущим государством, реализующим самый крупный инфраструктурный и энергетический проект Южный газовый проект (ЮКГ) стоимостью $45-50 млрд, направленный на экспорт альтернативного природного газа на рынки Европы.

«Регион Восточного партнерства, в том числе, акционеры ЮКГ из стран-членов Евросоюза и стран-кандидатов в ЕС могут приступить к исследованиям и других сферах, вызывающих интерес, в частности транспортных, для создания новых транзитно-транспортных путей между Европой и Азией, в том числе Европа-Юг и Север-Юг», - заявил министр.

По словам Э.Мамедъярова, на этой неделе в Кабуле (Афганистан) Азербайджан подписал со странами-участницами коридора «Lapis Lazuli» соглашение по новому транзитному маршруту.

«Для таких региональных проектов, как Транскаспийский международный транзитный маршрут, объединяющий Китай с Европой, необходимо продумать более широкое участие стран Центральной Азии. Это, наряду с еще большим расширением Транс- Европейской сети на Восток, также будет соответствовать программе координации ЕС»,- отметил он.

Э.Мамедъяров также выразил уверенность, что успешная реализация соглашения по реадмиссии и упрощению получения виз создаст почву для начала переговоров по отмене виз между ЕС и Азербайджаном.

Ф.Исазаде