Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ в городе Таль-Афаре

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади в четверг официально объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в иракском городе Таль-Афар и всей провинции Найнава.
"Я объявляю о конце, о провале и коллапсе государства лжи и терроризма здесь (в Талль-Афаре). Благодаря единству иракского народа, его жертвенности сейчас мы празднуем победу над ИГ. Это победа над силами тьмы и терроризма", - сказал премьер-министр.
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