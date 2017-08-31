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Дальнее зарубежье 31.08.2017 17:07

Премьер Ирака официально объявил о победе над ИГ в городе Таль-Афаре

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади в четверг официально объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в иракском городе Таль-Афар и всей провинции Найнава.

"Я объявляю о конце, о провале и коллапсе государства лжи и терроризма здесь (в Талль-Афаре). Благодаря единству иракского народа, его жертвенности сейчас мы празднуем победу над ИГ. Это победа над силами тьмы и терроризма", - сказал премьер-министр.

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Тэги: ИРАК, ТАЛЛЬ/АФАР, ПРЕМЬЕР, ПОБЕДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]