Путин по телемосту проведет 1 сентября открытый урок, общая аудитория составит более 1 млн учащихся и педагогов - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет всероссийский открытый урок для российских учащихся в режиме телемоста, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"1 сентября 2017 года Президент РФ В.В.Путин совершит рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее". Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Также В.Путин проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.