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СНГ 31.08.2017 17:19

Путин по телемосту проведет 1 сентября открытый урок, общая аудитория составит более 1 млн учащихся и педагогов - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет всероссийский открытый урок для российских учащихся в режиме телемоста, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"1 сентября 2017 года Президент РФ В.В.Путин совершит рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее". Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Также В.Путин проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШКОЛЬНИКИ, УРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]