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СНГ 31.08.2017 17:34

Белорусского оппозиционера Статкевича отпустили после пяти суток ареста

Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич досрочно вышел на свободу, через пять суток ареста.

"Николай на воле. Не знаю надолго ли, но до дома мы доехали", - сообщила жена политика Марина Адамович в Facebook.

Н.Статкевич в середине августа был осужден на 15 суток ареста за митинг 3 июля. 26 августа он был арестован.

Несанкционированная акция оппозиции "За мирную Беларусь" прошла 3 июля в центре белорусской столицы в День Независимости Республики. Участники акции выступили за мирные перемены в стране, а также высказывались против проведения в Белоруссии учений "Запад-2017".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СТАТКЕВИЧ, АРЕСТ, СВОБОДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]