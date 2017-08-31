Открытое горение леса в районе грузинского курорта Абастумани прекращено с помощью авиации - глава МВД Грузии

Силы авиации смогли ликвидировать открытый огонь в лесном массиве вблизи курорта Абастумани в Грузии, сообщил глава МВД страны Георгий Мгебришвили.

"С утра в районе пожара работали два грузинских, два турецких и азербайджанский вертолёты, а также украинский самолёт. Силами авиации открытый огонь ликвидирован, поэтому вылеты временно приостановлены. Сейчас на месте работают полторы тысячи человек - это пожарные, спасатели и местные жители", - сказал Г.Мгебришвили журналистам в четверг.

Он отметил, что если будет способствовать погода, то к концу текущего дня пожар в районе Абастумани может быть локализован.

Министр сообщил, что с помощью дорожной техники в горной местности была проложена дорога расстоянием в пять километров. С её помощью пожарным и спасателям доставляется всё необходимое для борьбы с огнём.

Пожар в грузинском курорте Абастумани начался 29 августа. Он охватил около 10 гектаров хвойных и лиственных лесов.