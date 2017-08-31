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Регион 31.08.2017 17:44

Открытое горение леса в районе грузинского курорта Абастумани прекращено с помощью авиации - глава МВД Грузии

Силы авиации смогли ликвидировать открытый огонь в лесном массиве вблизи курорта Абастумани в Грузии, сообщил глава МВД страны Георгий Мгебришвили.

"С утра в районе пожара работали два грузинских, два турецких и азербайджанский вертолёты, а также украинский самолёт. Силами авиации открытый огонь ликвидирован, поэтому вылеты временно приостановлены. Сейчас на месте работают полторы тысячи человек - это пожарные, спасатели и местные жители", - сказал Г.Мгебришвили журналистам в четверг.

Он отметил, что если будет способствовать погода, то к концу текущего дня пожар в районе Абастумани может быть локализован.

Министр сообщил, что с помощью дорожной техники в горной местности была проложена дорога расстоянием в пять километров. С её помощью пожарным и спасателям доставляется всё необходимое для борьбы с огнём.

Пожар в грузинском курорте Абастумани начался 29 августа. Он охватил около 10 гектаров хвойных и лиственных лесов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЛЕС, ПОЖАР, ТУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]