На Баку приходится около 76% ипотечных кредитов, выданных по линии АИФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), выданных гражданам, проживающим в Баку, на 1 июля 2017 года составляет 14,572 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 30 июня 2017 года по линии АИФ выдано 19,223 тыс. ипотечных кредита, в том числе 652 – в первой половине 2017 года. Таким образом, на Баку приходится 75,8% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 1 июля 2017 года выдано 1,974 тыс. ипотечных кредита, Абшеронском районе (Хырдалан) – 1,206 тыс., Гяндже – 771, Нахчыване – 223, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на 1 июля 2017 года банки-агенты АИФ рефинансировали кредитов на сумму 730 млн манатов, в том числе 521 млн манатов – по коммерческим ипотечным кредитам, 209 млн манатов – по социальной ипотеке.

Согласно статистике, АИФ, чаще всего в столице в ипотеку жилье приобретают в Хатаинском районе (24,3%), Ясамальском (16,3%) и Бинагадинском районах (13,9%). Менее активно ипотека выдается на покупку жилья в Гарадагском (2,8%) и Сабаильском (3,5%) и Сабунчинском районах (4,1%).

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 18-29 лет (36,7% всех ипотечных кредитов), 30-35 лет (34%), старше 36 лет (29,3%).

По данным фонда, 92% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 8% - индивидуальных домов. При этом 28,9% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 40-60 кв. метров, 27,8% - площадью 60-80 кв. м., 14,9% - площадью 80-100 кв. м., остальное – др. площади.

В целом, стоимость 50,2% приобретенного в ипотеку жилья составляет 30-60 тыс. манатов, 39,3% - 60-90 тыс. манатов, 5,5% - 90-120 тыс. манатов, 2,6% - до 30 тыс. манатов, 2,4% - более 120 тыс. манатов.

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (68%), мужчины (80%). При этом, ежемесячный доход 44,2% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

Чаще всего в ипотеку жилью приобретают военнослужащие (21,1%), сотрудники банков и страховых компаний (22%), сферы энергетики (12,6%).

По состоянию на 1 июля 2017 года АИФ для выдачи ипотечных кредитов получил из госбюджета средств на сумму 345 млн манатов, посредством размещения собственных облигаций привлек 400 млн манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 15%.

А.Ахундов