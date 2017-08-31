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Дальнее зарубежье 31.08.2017 18:02

По мнению главного переговорщика по Brexit от ЕС, время торопит, но никакого решительного прогресса нет

Координатор от ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после очередного переговорного раунда обратил внимание на то, что время, отведенное для процесса, проходит пока безрезультатно.

"Фундаментальный вопрос, на который мы должны дать ответ: будет ли 29 марта 2019 года в полночь (когда истечет назначенный для переговоров по Brexit двухгодичный срок после введения в действие Великобританией статьи 50 договора о ЕС - ИФ) нами хорошо организован упорядоченный выход Соединенного Королевства, или оно выйдет из Европейского союза без соглашения со всеми последствиями, которые мы уже объясняли", - сказал М.Барнье в четверг в Брюсселе.

"С нашей стороны мы полагаем, что в общих интересах, я бы сказал, всего Европейского континента за пределами союза и Соединенного Королевства, соглашение было бы лучшим результатом", - добавил главный переговорщик ЕС.

Он отметил, что в течение нескольких переговорных дней были сделаны "полезные уточнения" по ряду позиций, например, статусу приграничных работников, вопросам социальных прав, текущим процедурам в Суде ЕС и др.

"Но мы не достигли никакого решительного прогресса по основным темам. Даже притом, и я хочу об этом сказать, что дискуссия, которая состоялась по Ирландии, была продуктивной", - сообщил М.Барнье.

"Однако, как я уже говорил, время торопит, чтобы прийти, как мы того желаем, к глобальному соглашению. При нынешнем темпе мы далеки от того, чтобы констатировать достаточный прогресс и рекомендовать Европейскому Совету приступить к дискуссии о будущих отношениях между Соединенным Королевством и Европейским союзом одновременно с финализацией нами в течение 2018 года соглашения о выходе (Великобритании - ИФ)", - предостерег координатор ЕС.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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