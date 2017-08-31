По мнению главного переговорщика по Brexit от ЕС, время торопит, но никакого решительного прогресса нет

Координатор от ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после очередного переговорного раунда обратил внимание на то, что время, отведенное для процесса, проходит пока безрезультатно.

"Фундаментальный вопрос, на который мы должны дать ответ: будет ли 29 марта 2019 года в полночь (когда истечет назначенный для переговоров по Brexit двухгодичный срок после введения в действие Великобританией статьи 50 договора о ЕС - ИФ) нами хорошо организован упорядоченный выход Соединенного Королевства, или оно выйдет из Европейского союза без соглашения со всеми последствиями, которые мы уже объясняли", - сказал М.Барнье в четверг в Брюсселе.

"С нашей стороны мы полагаем, что в общих интересах, я бы сказал, всего Европейского континента за пределами союза и Соединенного Королевства, соглашение было бы лучшим результатом", - добавил главный переговорщик ЕС.

Он отметил, что в течение нескольких переговорных дней были сделаны "полезные уточнения" по ряду позиций, например, статусу приграничных работников, вопросам социальных прав, текущим процедурам в Суде ЕС и др.

"Но мы не достигли никакого решительного прогресса по основным темам. Даже притом, и я хочу об этом сказать, что дискуссия, которая состоялась по Ирландии, была продуктивной", - сообщил М.Барнье.

"Однако, как я уже говорил, время торопит, чтобы прийти, как мы того желаем, к глобальному соглашению. При нынешнем темпе мы далеки от того, чтобы констатировать достаточный прогресс и рекомендовать Европейскому Совету приступить к дискуссии о будущих отношениях между Соединенным Королевством и Европейским союзом одновременно с финализацией нами в течение 2018 года соглашения о выходе (Великобритании - ИФ)", - предостерег координатор ЕС.