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Дальнее зарубежье 31.08.2017 18:19

Ураган "Харви" может стать более разрушительным чем "Катрина", ущерб может превысить $125 млрд - эксперт

Ураган "Харви" и сопутствующие наводнения в Техасе будут как минимум столь же разрушительными, как и ураган "Катрина", разрушивший Новый Орлеан 12 лет назад, прогнозирует экономист Decision Economics Inc. Кэри Лихи.

В 2005 году он одним из первых оценил совокупный ущерб от урагана "Катрина" в $125 млрд, назвав его самым масштабным стихийным бедствием в истории США. Эта оценка впоследствии была подтверждена американскими властями, пишет MarketWatch.

Сейчас К.Лихи считает, что экономические потери после урагана "Харви" могут даже превзойти убытки 2005 года. Оценки крупнейших банков Уолл-стрит слишком занижены с учетом "ошеломляющего размаха" стихийного бедствия, говорит он.

"Ни один аналитик не готов предположить, что отрицательное влияние на рост ВВП будет более значительным, чем замедление на 0,5-0,75 процентного пункта", которое наблюдалось после урагана "Катрина", - заявил К.Лихи. Сам он полагает, что рост ВВП США может замедлиться на 1 процентный пункт или даже больше из-за последствий "Харви".

В докладе министерства труда США о занятости за сентябрь потенциально до 1 млн работников могут остаться без работы, утверждает эксперт. После урагана "Катрина" потери рабочих мест составили 230 тыс.

"Территории, затронутые "Харви", с точки зрения валового продукта и занятости в 4-5 раз значительнее, чем побережье Луизианы, пострадавшее от урагана "Катрина", - сказал он.

Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США, тогда как для Нового Орлеана оба показателя составляли около 0,7%.

По оценкам К.Лихи, последствия техасской катастрофы отразятся на новых заявках на получение пособия по безработице не раньше недели, завершающейся 14 сентября. Доверие потребителей к экономике США резко ухудшится в сентябре, но постепенно восстановится к Рождеству, как это было в случае урагана "Катрина". Доходы и расходы населения пострадают в августе и сентябре.

Восстановительное строительство окажет положительное влияние на макроэкономические показатели не ранее октября, полагает экономист.

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Тэги: США, УРАГАН, УЩЕРБ, ПРОГНОЗ


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