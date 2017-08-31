Баку отвергает обвинения Еревана в обстреле во время мониторинга ОБСЕ

Официальный Баку обвинил МИД Армении в распространении дезинформации о нарушении режима прекращения огня во время проведения мониторинга ОБСЕ на азербайджано-армянской границе.

"Распространенная со стороны МИД Армении в соцсети Twitter новость о нарушении режима прекращения огня во время проведения мониторинга ОБСЕ на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района является дешевой дезинформацией", - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, несмотря на то, что представители международной миссии не зафиксировали факты нарушения прекращения огня во время проведения проверки, тем не менее, армянская сторона прибегла к лживым заявлениям.

"Это является очередной провокацией армянской стороны в преддверии ожидаемого в сентябре в рамках Генассамблеи ООН при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Пресс-секретарь МИД отметил, что таким образом Армения стремится создать фон напряженности и оказать отрицательное воздействие на переговоры.

Р.Бабаев