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Регион 31.08.2017 18:27

Российский турист погиб при падении с балкона в Турции

Турист из России погиб, упав с балкона своего номера в турецком отеле, сообщает местная газета Milliyet.

Инцидент произошел 30 августа. 35-летний мужчина приехал на отдых в город Сиде провинции Анталья с женой за четыре дня до этого. Как рассказала изданию вдова погибшего, они находились в номере вместе, в какой-то момент ее муж вышел на балкон, объяснив это тем, что хочет подышать свежим воздухом. После того, как он долго не возвращался, жена пошла на балкон, чтобы проверить, в чем дело, и увидела его уже лежащим внизу.

Как пишет газета со ссылкой на данные полиции, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение. Тело туриста было доставлено в Институт судебной медицины в Анталье.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯНИН, ОТЕЛЬ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]