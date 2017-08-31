Российский турист погиб при падении с балкона в Турции

Турист из России погиб, упав с балкона своего номера в турецком отеле, сообщает местная газета Milliyet.
Инцидент произошел 30 августа. 35-летний мужчина приехал на отдых в город Сиде провинции Анталья с женой за четыре дня до этого. Как рассказала изданию вдова погибшего, они находились в номере вместе, в какой-то момент ее муж вышел на балкон, объяснив это тем, что хочет подышать свежим воздухом. После того, как он долго не возвращался, жена пошла на балкон, чтобы проверить, в чем дело, и увидела его уже лежащим внизу.
Как пишет газета со ссылкой на данные полиции, причиной несчастного случая могло стать алкогольное опьянение. Тело туриста было доставлено в Институт судебной медицины в Анталье.
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