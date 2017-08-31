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Дальнее зарубежье 31.08.2017 18:47

Японские истребители и ВВС США провели учебные полеты в ответ на последнее ракетное испытание Северной Кореи - ТВ

Два истребителя-бомбардировщика F-15 воздушных сил самообороны Японии и два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B в четверг провели маневры в районе японского острова Кюсю, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей со ссылкой на силы самообороны.

Японские военные отметили, что данные учения стали ответом на пуск баллистической ракеты КНДР в минувший вторник.

Бомбардировщики B-1B, которых встретили японские истребители, вылетели с острова Гуам и направлялись в сторону Корейского полуострова для последующих учений с ВВС Южной Кореи.

В учениях также принимали участие четыре истребителя-бомбардировщика F-35, которые ранее вылетели с американской военной базы в Ивакуни (Япония).

Позднее американские самолеты участвовали в совместных воздушных маневрах с ВВС Южной Кореи.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]