В Минске назвали неуместными со стороны Украины угрозы навязать Белоруссии свои экономические интересы

Министерство иностранных дел Белоруссии назвало неприемлемыми угрозы со стороны официального Киева "навязать свои интересы в экономической сфере".
"Тем более неуместно (...) публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере"", - говорится в заявлении начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика.
Так Д.Мирончик прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Белоруссия ведет себя с Украиной не по-партнерски.
"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления?" - сказала накануне Е.Зеркаль в интервью "5 каналу".
"Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕАЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси. И все будем решать комплексно", - добавила она.
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