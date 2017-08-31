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СНГ 31.08.2017 19:03

В Минске назвали неуместными со стороны Украины угрозы навязать Белоруссии свои экономические интересы

Министерство иностранных дел Белоруссии назвало неприемлемыми угрозы со стороны официального Киева "навязать свои интересы в экономической сфере".

"Тем более неуместно (...) публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС - Армении, Казахстану, Кыргызстану и России - "навязать свои интересы" в экономической сфере"", - говорится в заявлении начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика.

Так Д.Мирончик прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что Белоруссия ведет себя с Украиной не по-партнерски.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, ввиду например того, что Беларусь - это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления?" - сказала накануне Е.Зеркаль в интервью "5 каналу".

"Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕАЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси. И все будем решать комплексно", - добавила она.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИД, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]