Лидеры Японии и Великобритании намерены наращивать давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его британская коллега Тереза Мэй по итогам переговоров в Токио обязались более активно противодействовать КНДР в связи с ее ракетно-ядерной политикой, сообщает в четверг японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Мы не можем принять развитие ядерной и ракетной программ в Северной Корее. Важно то, что мы согласились усиливать давление на Северную Корею. Мы также согласились убеждать Китай, чтобы он внес вклад (в урегулирование проблемы КНДР - ИФ)", - приводит Эн-эйч-кей слова С.Абэ.

В свою очередь Т.Мэй заявила о "солидарности" Великобритании с Японией в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи.

По данным Эн-эйч-кей, С.Абэ и Т.Мэй также обсуждали выполнение санкционных резолюций ООН в отношении КНДР и деятельность с целью принятия СБ ООН новой санкционной резолюции.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо.