Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни

Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) продолжить обслуживание клиентов в дни Гурбан Байрамы. В период с 01 по 04 сентября филиал будет работать с 10:00 до 16:00.

Клиентам будет доступен полный спектр банковских услуг: обмен валют, получение и перечисление средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации.

Филиал расположен у выхода станции метро «Гянджлик», по адресу пр-т M.K.Aтатюрка, 2 (напротив торгового центра «Ganjlik Mall»).

Кроме того, в любое время клиенты могут воспользоватьсябанкоматамиВТБ (Азербайджан).