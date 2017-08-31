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Дальнее зарубежье 31.08.2017 19:41

Финляндия пересмотрит законы по борьбе с терроризмом и увеличит финансирование силовиков

Власти Финляндии заявили о планах пересмотреть законы, касающиеся противодействия терроризму после трагедии 18 августа в Турку, в результате которой два человека были зарезаны и еще восемь ранены, сообщают в понедельник западные СМИ.

По их информации, правоцентристское правительство Финляндии также намерено увеличить финансирование силовых структур.

Отмечается, что по результатам двухдневных обсуждений, правительство согласилось выделить дополнительные 12 млн евро полиции и национальной разведке. С учетом средств, выделенных ранее в этом году, эти два ведомства получат более 50 млн евро.

Центральная криминальная полиция в своем "Твиттере" сообщила, что в результате нападения погибли женщины, гражданки Финляндии 1951 и 1986 годов рождения. Из раненых - шесть женщин и два мужчины, в том числе иностранцы - подданные Швеции и Великобритании, а также гражданин Италии. Полиция подозревает, что террорист целенаправленно выбирал в качестве жертв женщин. Возраст получивших ранения - от 15 до 67 лет.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАКОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]