Финляндия пересмотрит законы по борьбе с терроризмом и увеличит финансирование силовиков

Власти Финляндии заявили о планах пересмотреть законы, касающиеся противодействия терроризму после трагедии 18 августа в Турку, в результате которой два человека были зарезаны и еще восемь ранены, сообщают в понедельник западные СМИ.
По их информации, правоцентристское правительство Финляндии также намерено увеличить финансирование силовых структур.
Отмечается, что по результатам двухдневных обсуждений, правительство согласилось выделить дополнительные 12 млн евро полиции и национальной разведке. С учетом средств, выделенных ранее в этом году, эти два ведомства получат более 50 млн евро.
Центральная криминальная полиция в своем "Твиттере" сообщила, что в результате нападения погибли женщины, гражданки Финляндии 1951 и 1986 годов рождения. Из раненых - шесть женщин и два мужчины, в том числе иностранцы - подданные Швеции и Великобритании, а также гражданин Италии. Полиция подозревает, что террорист целенаправленно выбирал в качестве жертв женщин. Возраст получивших ранения - от 15 до 67 лет.
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