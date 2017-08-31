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Дальнее зарубежье 31.08.2017 17:22

Пакистанский суд признал бывшего президента страны Мушаррафа беглецом

Пакистанский суд на слушаниях по делу об убийстве экс-премьера страны Беназир Бхутто объявил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа скрывающимся от правосудия, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, суд также принял решение о конфискации имущества П.Мушаррафа.

Ранее П.Мушарраф был освобожден под залог по ряду пунктов обвинения, в том числе в причастности к убийству лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году и убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году в городе Равалпинди.

П.Мушарраф находился на посту президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Он пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году. Он исполнял обязанности президента Пакистана в период с 2001 по 2008 годы. Ему пришлось подать в отставку на фоне массовых протестов.

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Тэги: ПАКИСТАН, СУД, МУШАРРАФ, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]