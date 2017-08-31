Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Azersu» из госбюджета 3,54 млн манатов на продолжение проекта по реконструкции водопроводной и канализационной системы в поселках в Баку и Абшеронском районе, сообщает сайт главы государства.

Средства «Azersu» получит из госбюджета Азербайджана на 2017 год на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселке «28 Мая» в Бинагадинском районе Баку и селах Пиракешкюл и Гобустан Абшеронского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде