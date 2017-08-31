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Инфраструктура и тендеры 31.08.2017 17:44

Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Azersu» из госбюджета 3,54 млн манатов на продолжение проекта по реконструкции водопроводной и канализационной системы в поселках в Баку и Абшеронском районе, сообщает сайт главы государства.

Средства «Azersu» получит из госбюджета Азербайджана на 2017 год на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселке «28 Мая» в Бинагадинском районе Баку и селах Пиракешкюл и Гобустан Абшеронского района.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]