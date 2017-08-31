Azersu получит более 3,5 млн манатов на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселках Баку и Абшерона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Azersu» из госбюджета 3,54 млн манатов на продолжение проекта по реконструкции водопроводной и канализационной системы в поселках в Баку и Абшеронском районе, сообщает сайт главы государства.
Средства «Azersu» получит из госбюджета Азербайджана на 2017 год на реконструкцию водопроводной и канализационной системы в поселке «28 Мая» в Бинагадинском районе Баку и селах Пиракешкюл и Гобустан Абшеронского района.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.
Ф.Исазаде
Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху
Баку отвергает обвинения Еревана в обстреле во время мониторинга ОБСЕ
Баку готов обеспечить выход Центральной Азии к энергетической инфраструктуре Европы – глава МИД Азербайджана
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
МОК обеспокоен плохой продажей билетов на зимнюю Олимпиаду - СМИ
Предпринимаются меры по доставке на родину тела погибшего в ДТП в Ливане азербайджанца – МИД
Алиев выделил 3,5 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в Билясуварском районе
Azeravtoyol получит 8,5 млн манатов на строительство автодорог в Астаринском районе
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей аварийных домов в Шамкире
В США назвали чрезвычайно опасным образовавшийся после взрыва на химзаводе в Техасе дым
Тегеран соблюдает условия, установленные ядерным соглашением, сообщают в МАГАТЭ
Вице-президента ЕК Шефчовича ждут в Киеве в середине сентября
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Филиал «Гянджлик» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать и в праздничные дни
Nar выбран официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин
Bank BTB предлагает быстрый процесс оформления Ипотечного кредита.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»