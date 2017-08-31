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СНГ 31.08.2017 20:05

Вице-президента ЕК Шефчовича ждут в Киеве в середине сентября

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович намерен посетить Киев в середине сентября, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На своей странице в социальной сети Facebook В.Гройсман написал, что в четверг провел телефонный разговор с М.Шефчовичем. Премьер отметил, что в ходе разговора обсуждалось создание на Украине Фонда энергоэффективности, что является одним из приоритетов украинского правительства.

"У нас все готово для запуска этого проекта - приняты необходимые законодательные акты, подготовлены и согласованы соответствующие учредительные документы", - отметил В.Гройсман.

Он подчеркнул, что стороны договорились о привлечении EUR100 млн со стороны европейских партнеров в виде целевых средств для наполнения Фонда энергоэффективности и начала финансирования конкретных проектов по этому направлению.

"Практические переговоры о финансовой поддержке Брюсселем этого нашего проекта продолжим уже в ближайшее время, в частности, во время визита Мароша Шефчовича в Киев в середине сентября", - написал В.Гройсман.

Как сообщалось, 22 июня М.Шефчович заявил, что Европейский союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда.

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Тэги: УКРАИНА, ЕК, ЧИНОВНИК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]