Вице-президента ЕК Шефчовича ждут в Киеве в середине сентября

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович намерен посетить Киев в середине сентября, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
На своей странице в социальной сети Facebook В.Гройсман написал, что в четверг провел телефонный разговор с М.Шефчовичем. Премьер отметил, что в ходе разговора обсуждалось создание на Украине Фонда энергоэффективности, что является одним из приоритетов украинского правительства.
"У нас все готово для запуска этого проекта - приняты необходимые законодательные акты, подготовлены и согласованы соответствующие учредительные документы", - отметил В.Гройсман.
Он подчеркнул, что стороны договорились о привлечении EUR100 млн со стороны европейских партнеров в виде целевых средств для наполнения Фонда энергоэффективности и начала финансирования конкретных проектов по этому направлению.
"Практические переговоры о финансовой поддержке Брюсселем этого нашего проекта продолжим уже в ближайшее время, в частности, во время визита Мароша Шефчовича в Киев в середине сентября", - написал В.Гройсман.
Как сообщалось, 22 июня М.Шефчович заявил, что Европейский союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда.
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