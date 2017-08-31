Минэкономики Азербайджана поддержит строительство лаборатории и логистического центра для производителей хурмы

Министерство экономики Азербайджана поддержит Ассоциацию производителей и экспортеров хурмы в создании лаборатории и логистического центра. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с представителями ассоциации, говорится в сообщении ведомства.
Участники встречи отметили, что ассоциация уже строит логистический центр в Гейчайском районе. Министерство за счет дополнительного льготного кредита поможет ассоциации ускорить строительство центра. Строительство логистического планируется завершить к концу этого года. Лабораторию также планируется построить в Гейчайском районе.
Кроме того, Ш.Мустафаев на встрече с гражданами в Лерикском районе заявил о том, что министерство обсудит возможность строительства за счет льготных кредитов нового предприятия по производству минеральных вод в этом районе.
А.Ахундов
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