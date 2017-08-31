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Бизнес и законодательство 31.08.2017 17:56

Минэкономики Азербайджана поддержит строительство лаборатории и логистического центра для производителей хурмы

Министерство экономики Азербайджана поддержит Ассоциацию производителей и экспортеров хурмы в создании лаборатории и логистического центра. Об этом сказал министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с представителями ассоциации, говорится в сообщении ведомства.

Участники встречи отметили, что ассоциация уже строит логистический центр в Гейчайском районе. Министерство за счет дополнительного льготного кредита поможет ассоциации ускорить строительство центра. Строительство логистического планируется завершить к концу этого года. Лабораторию также планируется построить в Гейчайском районе.

Кроме того, Ш.Мустафаев на встрече с гражданами в Лерикском районе заявил о том, что министерство обсудит возможность строительства за счет льготных кредитов нового предприятия по производству минеральных вод в этом районе.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХУРМА, ЛОГИСТИКА, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]