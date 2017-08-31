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Регион 31.08.2017 20:20

Тегеран соблюдает условия, установленные ядерным соглашением, сообщают в МАГАТЭ

Иран в прошедшие три месяца исправно выполнял требования по ядерной сделке страны, говорится в докладе МАГАТЭ, оказавшемся в распоряжении агентства ЭФЭ.

Согласно документу, запас обогащенного урана по данным на 21 августа 2017 года составил 88,4 кг при лимите в 202,8 кг. Уровень обогащения не превысил установленного порога в 3,67%.

Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, оценивается экспертами в 111 тонн, тогда как установленное по соглашению предельное количество составлят 130 тонн.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]