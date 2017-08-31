В США назвали чрезвычайно опасным образовавшийся после взрыва на химзаводе в Техасе дым

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США назвало дым от взрывов на химическом заводе в Кросби близ Хьюстона в штате Техас чрезвычайно опасным, но не токсичным, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Там нет ничего токсичного. Там нет ничего токсичного, что могло бы быть опасно городу", - заявил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

В то же время в ходе пресс-конференции в Вашингтоне глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Брок Лонг заявил, что "безусловно, дым чрезвычайно опасен".

Ранее сообщалось, что на затопленном в результате удара урагана "Харви" химическом заводе прогремели взрывы. Над объектом поднимаются клубы черного дыма.

Один из его сотрудников полиции был госпитализирован с подозрениями на химическое отправление после взрыва, еще несколько полицейских госпитализировали из предосторожности.

При этом накануне директор химзавода заявил, что взрывы и пожар на объекте неизбежны, так как на нем производятся и хранятся легко воспламеняющееся вещества, система охлаждения которых перестала работать в результате затопления.

На заводе заранее была произведена эвакуация персонала, спасатели также эвакуировали население, проживающее в радиусе 2,4 км от объекта.

Кросби находится в 40 км к северо-востоку от Хьюстона.