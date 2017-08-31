Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.701 EUR   2.0204 RUR   0.0291 GBR   2.1988 TRY   0.4922

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.96 Brent   50.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 32° 3 Сен 21° 29° 4 Сен 21° 31°

Дальнее зарубежье 31.08.2017 20:52

Лондон готов рассмотреть предложения Киева относительно иных сфер оказания помощи украинской армии - британский министр

Позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным силам Украины является гибкой, заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - цитирует в четверг британского министра пресс-служба Минобороны Украины.

По словам М.Ланкастера, участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке Украинского государства, а также продемонстрировала миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержке европейской безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВСУ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Украина начала получать нелетальное вооружение от других государств - Порошенко Порошенко обсудил с сенатором США Ридом дальнейшую помощь украинской армии США продолжат помогать Украине с переподготовкой военных и предоставлением оборонного снаряжения - посол

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]