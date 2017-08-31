Лондон готов рассмотреть предложения Киева относительно иных сфер оказания помощи украинской армии - британский министр

Позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи Вооруженным силам Украины является гибкой, заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - цитирует в четверг британского министра пресс-служба Минобороны Украины.

По словам М.Ланкастера, участие британских военных в параде ко Дню Независимости Украины стало очередным сигналом о поддержке Украинского государства, а также продемонстрировала миру приверженность Великобритании усилиям по последовательной поддержке европейской безопасности.