Конфликт на Корейском полуострове может привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг предостерег, что конфликт с Северной Кореей может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.
"Война на Корейском полуострове была бы опустошительной, и в худшем случае она могла бы привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война", - сказал германский министр в интервью газете "Ахенер цайтунг", опубликованном на веб-сайте МИД ФРГ.
В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. В ответ СБ ООН единодушно осудил Пхеньян.
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