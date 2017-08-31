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Дальнее зарубежье 31.08.2017 21:10

Конфликт на Корейском полуострове может привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг предостерег, что конфликт с Северной Кореей может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

"Война на Корейском полуострове была бы опустошительной, и в худшем случае она могла бы привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война", - сказал германский министр в интервью газете "Ахенер цайтунг", опубликованном на веб-сайте МИД ФРГ.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. В ответ СБ ООН единодушно осудил Пхеньян.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КНДР, КОНФЛИКТ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]