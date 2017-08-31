Конфликт на Корейском полуострове может привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг предостерег, что конфликт с Северной Кореей может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

"Война на Корейском полуострове была бы опустошительной, и в худшем случае она могла бы привести к большему числу жертв, чем Вторая мировая война", - сказал германский министр в интервью газете "Ахенер цайтунг", опубликованном на веб-сайте МИД ФРГ.

В ночь на вторник КНДР запустила баллистическую ракету. Она пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что ракета пролетела над мысом Эримо на Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 1180 км от Эримо. В ответ СБ ООН единодушно осудил Пхеньян.