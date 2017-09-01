Граждане РФ с пятницы смогут получить визы США только в Москве

Прерванная 23 августа процедура выдачи виз США гражданам России возобновится в пятницу, 1 сентября, но только в Москве. Все визовые операции будут возобновлены в сокращённом объеме.

В генконсульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке этот процесс выдачи виз будет по-прежнему приостановлен.

Данные меры были приняты американской стороной после призыва Москвы к США уравнять число сотрудников дипучреждений России и США до 455 человек. Так, персонал США к 1 сентября сократился с цифры, превышающей 1200 человек.

Выдача американских виз в генконсульствах на территории России зависит от решения ряда технических вопросов, сообщил накануне генконсул США в РФ Лоренс Тоби.

"Вы должны понять, что уменьшение численности дипсостава нанесло серьезный удар по нашим возможностям вести эту работу. И в результате этого нам приходится переорганизовывать нашу работу. Нашим сотрудникам приходится проходить подготовку для того, чтобы брать на себя такие функции. И как я говорил, мы постепенно будем увеличивать объем услуг в этой области. Для этого необходимо решить целый ряд технических вопросов", - сказал генконсул в ходе конференц-колла с журналистами в четверг.

"По мере того, как будет решен вопрос с численностью наших сотрудников, мы будем увеличивать и количество собеседований" - сказал Л.Тоби, отвечая на вопрос о перспективах проведения собеседований.

Отвечая на вопрос, возможно ли прохождение собеседований через Skype, он сказал: "Я сожалею, по ряду технических соображений мы не можем организовать. Мы должны получить электронные отпечатки (пальцев - ИФ). К сожалению, это просто невозможно", - заявил он.

Л.Тоби высказал мнение, что ситуация с ограничением выдачи американских виз в диппредставительствах США в РФ стала низшей точкой в визовой области между двумя странами. "Мы надеемся, что это было низшей точкой в этой области и что наши дела начнут улучшаться", - заявил дипломат.

"Мы будем делать все от себя зависящее для того, чтобы совершенствовать оказание наших услуг с учетом сложившейся ситуации", - отметил генконсул.

Он также заверил, что США не будут намеренно затягивать процесс выдачи виз россиянам, но о возможных сроках ожидания пока говорить рано.

"Я могу заверить вас в том, что мы стараемся свести к минимуму время на оформление той или иной визы", - сказал генконсул США.

Он добавил, что не может в данный момент ответить на вопрос о том, каковы будут сроки ожидания визы с момента подачи заявления.

Вместе с тем, Л.Тоби отметил, что в посольстве "знают, сколько человек ждут" и будут принимать решения сразу по получении заявления, если оно правильно и полном объеме оформлено.

"Со стороны правительства Соединенных Штатов Америки не принято никакого решения ограничить выдачу виз, ужесточить требования для российских граждан, на этот счет не было никакого политического решения", - подчеркнул дипломат.

Со своей стороны Москва не будет зеркально отвечать Вашингтону на изменение визовых процедур для граждан РФ. "Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз - таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.