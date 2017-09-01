Президент США Дональд Трамп намерен передать из личных средств $1 млн на оказание помощи людям, пострадавшим в США от урагана "Харви", сообщила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я знаю, что президент сказал, что хочет лично передать эти деньги. Я не в курсе юридических аспектов всего этого, но он сказал, что речь пойдет о его личных средствах", - сказала она на брифинге.

Д.Трамп еще не решил, какой организации он перечислит деньги. С.Сандерс попросила журналистов, присутствующих на брифинге, посоветовать, какая организация могла бы наиболее эффективно распорядиться $1 млн.