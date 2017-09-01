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Дальнее зарубежье 01.09.2017 08:00

Трамп передаст $1 млн из личных средств на помощь пострадавшим от урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп намерен передать из личных средств $1 млн на оказание помощи людям, пострадавшим в США от урагана "Харви", сообщила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я знаю, что президент сказал, что хочет лично передать эти деньги. Я не в курсе юридических аспектов всего этого, но он сказал, что речь пойдет о его личных средствах", - сказала она на брифинге.

Д.Трамп еще не решил, какой организации он перечислит деньги. С.Сандерс попросила журналистов, присутствующих на брифинге, посоветовать, какая организация могла бы наиболее эффективно распорядиться $1 млн.

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Тэги: ТРАМП, УРАГАН, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]