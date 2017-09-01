В Белом доме не считают, что отношения с РФ в наихудшем состоянии со времен холодной войны

Нынешнее состояние отношений между США и РФ неправильно называть худшим со времен холодной войны, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Я так не думаю", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста о том, достигли ли двусторонние отношения низшего уровня с момента завершения холодной войны.

По словам С.Сандерс, США "хотят более хороших отношений с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели. Но при этом мы должны стремиться к принятию соразмерных решений (в ответ на сокращение дипломатического присутствия США в РФ - ИФ)".

Представитель Белого дома отметила, что американский ответ на введенные РФ ограничения для дипломатов США - "это решительная и умеренная реакция в ответ на достойное сожаления решение, принятое Россией ранее в этом году".