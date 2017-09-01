Назарбаев отмечает «интенсивный рост» в сотрудничестве Казахстана с Азербайджаном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что реализация договоренностей, достигнутых в рамках апрельского визита в Баку, придаст дополнительный импульс сотрудничеству с Азербайджаном.

«С большим удовлетворением хочу отметить, что за четверть века дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами стремительно развивались и из года в год продолжают свой интенсивный рост», - отмечается в тексте поздравления Н.Назарбаева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 25-летием установления дипотношений между странами.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

«Переговоры, проведенные во время моего официального визита в Вашу страну в апреле, открыли новые границы в отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, определили новые приоритетные направления сотрудничества в различных сферах. Несомненно, что реализация достигнутых договоренностей придаст дополнительный импульс развитию стратегического сотрудничества между нашими государствами», - подчеркнул Н.Назарбаев.

А.Азизов