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Внешняя политика 01.09.2017 09:09

Назарбаев отмечает «интенсивный рост» в сотрудничестве Казахстана с Азербайджаном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что реализация договоренностей, достигнутых в рамках апрельского визита в Баку, придаст дополнительный импульс сотрудничеству с Азербайджаном.

«С большим удовлетворением хочу отметить, что за четверть века дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами стремительно развивались и из года в год продолжают свой интенсивный рост», - отмечается в тексте поздравления Н.Назарбаева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 25-летием установления дипотношений между странами.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

«Переговоры, проведенные во время моего официального визита в Вашу страну в апреле, открыли новые границы в отношениях между Казахстаном и Азербайджаном, определили новые приоритетные направления сотрудничества в различных сферах. Несомненно, что реализация достигнутых договоренностей придаст дополнительный импульс развитию стратегического сотрудничества между нашими государствами», - подчеркнул Н.Назарбаев.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]