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Дальнее зарубежье 01.09.2017 09:57

Власти Южной Кореи не намерены размещать на территории страны американское ядерное оружие

По заявлениями президентской администрации, Южная Корея не намерена размещать на территории страны ядерное оружие, сообщают местные СМИ.

"Мы никогда не считали, что нам следует дислоцировать на территории нашей страны ядерное оружие США", - сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, слова которого цитируют СМИ.

"Правительство уважает глобальный режим нераспространения ядерного оружия и продолжает придерживаться в своей политике этих рамок", - добавил чиновник.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АТОМ, ОРУЖИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]