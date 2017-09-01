Власти Южной Кореи не намерены размещать на территории страны американское ядерное оружие

По заявлениями президентской администрации, Южная Корея не намерена размещать на территории страны ядерное оружие, сообщают местные СМИ.

"Мы никогда не считали, что нам следует дислоцировать на территории нашей страны ядерное оружие США", - сообщил представитель администрации президента Южной Кореи, слова которого цитируют СМИ.

"Правительство уважает глобальный режим нераспространения ядерного оружия и продолжает придерживаться в своей политике этих рамок", - добавил чиновник.