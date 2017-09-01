Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС - президент Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал украинцев с вступлением в силу Соглашения об ассоциации (СА) между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии, и их государствами-членами с одной стороны, и Украиной с другой стороны.

"1 сентября 2017, день, который навсегда войдет в историю нашей сильной и независимой Украины. Сегодня в полном объеме вступает в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", - написал П.Порошенко на своей странице в Фейсбук утром в пятницу.

Он напомнил, что уже с начала 2016 года функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с Евросоюзом.

"С 1 января 2016 у нас функционирует углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом. За 6 месяцев этого года внешняя торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 22%. Почти 40% нашей торговли приходится именно на Европейский Союз. Состоялась историческая смена географической структуры украинского экспорта в пользу увеличения его объемов в страны ЕС. Это уже необратимые процессы интеграции украинской экономики к рынку Евросоюза", подчеркнул лидер Украины.

Ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отметил, что с 1 сентября СА выйдет на стадию своей реализации, что будет "содействовать политике ассоциации и интеграции украинской экономики на европейский рынок".

С 2014 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС работало в ограниченном объеме.